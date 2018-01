Ubriaco, minaccia e insulta barista e carabinieri: arrestato 35enne

E' arrivato al bar Cristal dopo aver già alzato - e di parecchio - il gomito . E lì ha iniziato a creare problemi. L'uomo, - E.K., 35 anni, origine albanese, disoccupato da tempo residente a Polesine Zibello, ieri pomeriggio - quando il locale era affollato - si è rifiutato di pagare il conto ed ha iniziato a minacciare ed offendere la barista strappandole dalle mani il cellulare con cui cercava di chiamare i carabinieri, nel frattempo avvisati da altri clienti.

Sul posto i carabinieri di Zibello hanno, con estrema pazienza, cercato di indurlo alla calma ma il giovane albanese non ha fatto altro che aggravare la situazione, minacciandoli, insultandoli e provando a colpirli. I carabinieri, supportati anche dai colleghi della Stazione di San secondo, sono riusciti a bloccare a fatica il giovane accompagnandolo negli uffici della stazione di Polesine Zibello dove, dopo le procedure di identificazione e perquisizione, è stato dichiarato in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni lievi: un carabiniere ha riportato due giorni di prognosi per leggere escoriazioni alle mani.

Il 35enne si trova nelle camera di sicurezza della Compagnia di Fidenza in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata di lunedì.