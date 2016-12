Nicola Dall'Olio scende in campo. "I 5 anni di Pizzarotti una delusione"

Oggi Nicola Dall'Olio ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alle primarie del centrosinistra per correre per la carica di sindaco: una discesa in campo già preannunciata da tempo, ma oggi formalizzata con un incontro alla Corale Verdi. Un incontro in cui ha ripercorso i 5 anni all'opposizione in consiglio comunale, dove è capogruppo del Pd, e ha parlato di una serie di idee per Parma nel caso divenga primo cittadino. Dell'amministrazione Pizzarotti ha detto che "è stata una delusione e non ha rappresentato una reale rottura: non ha gli strumenti per dare una svolta e fare il salto di qualità". Sul futuro, ha parlato di una serie di progetti: dai rifiuti, dove occorre una tariffazione realmente puntuale, alla partecipazione, sulla quale l'attuale maggioranza "ha fallito completamente", passando per asili, emergenza abitativa, sicurezza, degrado urbano e mobilità sostenibile.