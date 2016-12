Consiglio provinciale, il Pd non ha più la maggioranza

E' stato rinnovato il Consiglio provinciale. Il presidente non cambia, perché Filippo Fritelli resterà in carica per altri due anni.

Hanno votato 474 dei 591 fra sindaci e consiglieri comunali aventi diritto, pari all’80,20%. Fra i consiglieri uscenti sono stati confermati Serpagli (il più votato, con 7190 voti ponderati), Paolo Bianchi, Massari, Cantoni e Canova.



I voti sono stati “pesati” in base alla popolazione del comune di appartenenza di ciascun elettore.

Sono risultati eletti:

Lista Provincia Nuova

Arduini Ubaldo – Consigliere di Fontanellato – voti ponderati 4480

Bianchi Roberto - Consigliere di Medesano – voti ponderati 4021

Agoletti Matteo - Consigliere di Fontevivo – voti ponderati 2895

Pd- Partito Democratico

Serpagli Gianpaolo - Consigliere di Bedonia – voti ponderati 7190

Bianchi Paolo – Sindaco di Collecchio – voti ponderati 5015

Massari Andrea – Sindaco di Fidenza – voti ponderati 4913

Cantoni Gianpaolo - Consigliere di Medesano – voti ponderati 4843

Canova Michela - Sindaca di Colorno – voti ponderati 4205

Insieme per il territorio

Bodria Amilcare – Sindaco di Tizzano Val Parma – voti ponderati 5069

Grenti Manuela – Sindaco di Fornovo di Taro – voti ponderati 4730

Vagnozzi Marco - Consigliere di Parma – voti ponderati 4710

Allodi Filippo - Consigliere di Colorno – voti ponderati 4385

Il presidente Filippo Fritelli ha espresso ai consiglieri eletti i suoi auguri buon lavoro, con l’auspicio di una serena e proficua collaborazione.