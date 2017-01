Scarpa: raggiunte le 500 firme per partecipare alle primarie pd

"A dieci giorni dall'avvio della raccolta firme per partecipare alla Primarie per Parma sono felice di poter annunciare che la quota necessaria a ratificare la mia candidatura, 500 sottoscrizioni, è stata raggiunta e superata. Si tratta di un risultato di cui sono estremamente soddisfatto, considerata la concomitanza delle feste natalizie e di fine anno, che mi ha fatto toccare con mano l'entusiasmo con il quale i parmigiani guardano ad un progetto politico nuovo, che mira a costruire un'alleanza per la città che sappia superare steccati ed appartenenze per il bene della nostra comunità". A parlare è Paolo Scarpa, in corsa per le primarie Pd previste il 19 febbraio.

"Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per raggiungere con slancio questo traguardo e dico fin da subito che non ci fermeremo certo qui: la raccolta firme proseguirà fino al 10 gennaio prossimo con l'obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili.- continua - Io credo che il primo obiettivo che i candidati a queste Primarie per Parma si devono porre è quello di restituire entusiasmo e voglia di sognare ad una città che nel tempo ha perso fiducia nella buona politica. Se insieme sapremo fare questo sono certo che nessun traguardo ci possa essere precluso".