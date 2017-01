Il Tg1 ha intervistato il sindaco Federico Pizzarotti. Sulla sua possibile ricandidatura, Pizzarotti ha spiegato: "Non ci sarà un’alleanza con il Pd, nel momento in cui decideremo di partire sarà con una lista civica solitaria e vera".

Rispondendo alle domande del Tg1, Pizzarotti ha commentato la questione del nuovo codice etico del Movimento 5 Stelle: "si enunciano una serie di principi generali, ci sarà meno doppiopesismo e si risolve la questione di Roma, ma non si toglie il problema di base. Non si capisce chi decide, e le decisioni vengono calate dall’alto".