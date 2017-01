Emergenza freddo, Samuele: "Pizzarotti apra gli spazi del Comune"

“Nonostante le ripetute sollecitazioni che il Sindaco Pizzarotti ha ricevuto nelle scorse settimane, ancora oggi vediamo che le autorità competenti non hanno fatto quanto necessario per affrontare l'emergenza freddo di questi giorni”. Così Francesco

Samuele, candidato di Sinistra x Parma alle primarie per le prossime amministrative, che aggiunge: “chiediamo quindi con forza al primo cittadino di Parma di adoperarsi per aprire quanto prima le strutture comunali, come le sale consiliari della nostra città, a chi non ha un riparo per la notte. È una proposta di buonsenso che, tra l'altro, è stata presentata più volte da Damiano Iulio, consigliere del quartiere Montanara”.

“Non è il freddo a uccidere le persone – conclude Samuele -. Le persone muoiono perché non hanno un tetto, perché sono in povertà, perché questa società ha bisogno di poveri per alimentare sempre di più i ricchi. E la nostra promessa è quella di mettere sempre la difesa dei più deboli al centro del nostro impegno per Parma”.