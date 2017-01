Il MoVimento 5 Stelle nel Parlamento Europeo passerà dal gruppo Efdd (Europa della Libertà e della Democrazia Diretta) all’Alde (Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa). Lo ha stabilito la votazione online tra gli iscritti del movimento, sulla piattaforma Rousseau. Hanno partecipato alla votazione 40.654 iscritti certificati - si legge sul blog di Beppe Grillo -. Ha votato per il passaggio all’ALDE il 78,5% dei votanti pari a 31.914 iscritti, 6.444 hanno votato per la permanenza nell’EFDD e 2.296 per confluire nei non iscritti.