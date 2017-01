Aperta la sede del comitato elettorale di Alfieri

Taglio del nastro negli spazi di via Langhirano 170/a (ex torrefazione caffè Armeno) per la sede elettorale di Luigi Alfieri, candidato alle amministrative 2017 per Parma. Il debutto è stato festeggiato con un brindisi con oltre centocinquanta sostenitori. “Vorrei che questo spazio non fosse solo un luogo in cui lavorare per la campagna elettorale e dove distribuire volantini – ha detto Alfieri -. Mi piacerebbe che la nostra sede elettorale diventasse un laboratorio di idee e un luogo vivo, in cui potersi liberamente incontrare per scambiarsi opinioni e immaginare insieme la Parma che desideriamo. Qui i parmigiani avranno l'opportunità di conoscerci meglio e, se lo vorranno, potranno entrare a far parte della nostra squadra. A Parma serve una svolta e con l'aiuto di tutti si può raggiungere questo obiettivo”.

Il prossimo appuntamento è già fissato per sabato 21 gennaio alle 10,45 quando, all'Hotel San Marco di Pontetaro, Alfieri presenterà le linee guida del programma. Sarà presente il questore della camera dei Deputati, Stefano Dambruoso.

La sede elettorale sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.