Festival Verdi, la Commissione Cultura dice sì. Ora tocca all'Aula

Si è concluso oggi pomeriggio l’iter in Commissione Cultura alla Camera della proposta di legge, già approvata dal Senato, che prevede lo stanziamento di un milione di euro all’anno per il sostegno al Festival Verdi di Parma e Busseto. Il Gruppo PD ne ha chiesto la calendarizzazione in Aula, per l’approvazione definitiva, entro il mese di gennaio».

Così la deputata PD Patrizia Maestri che ha partecipato, questo pomeriggio, alla seduta della Commissione Cultura della Camera che, dopo aver esaminato gli emendamenti presentati, ha licenziato il provvedimento di legge. «Ancora una volta - ha aggiunto Maestri - il principale nemico della legge sul Festival Verdi è il Movimento 5 Stelle che ha presentato emendamenti soppressivi per affossare il provvedimento; emendamenti che abbiamo respinto convinti di poter rispettare l’impegno preso con la città di Parma e approvare la legge il prima possibile».(ANSA).