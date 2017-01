Primarie, Samuele si ritira: "Firme arrivate in ritardo, rispetto le regole"

Diventa a quattro la sfida per le primarie del centrosinistra per il comune di Parma. Nonostante ieri il comitato organizzatore avesse indicato la regolarità del deposito delle firme per cinque candidati, questa mattina ha ritirato la propria adesione Francesco Samuele, esponente della sinistra.

«Le firme raccolte pur sufficienti per numero, per un disguido organizzativo sono state presentate con qualche ora di ritardo rispetto a quanto stabilito dal regolamento sottoscritto da tutti i candidati: ho ritenuto pertanto giusto e doveroso rispettare le regole concordemente condivise e non chiedere al comitato per le primarie di creare un precedente ? ha spiegato in una nota lo stesso Samuele - Sono convinto che un segnale in questo senso sia oggi più che mai necessario, soprattutto in politica. Nonostante il mio grande rammarico, auspico che prosegua l’impegno di chi mi ha affiancato in questo progetto per contribuire alla costruzione di un programma serio, vivace, progressista, volto al rilancio della città, affinchè questa possa essere amministrata come i parmigiani meritano».

Restano quindi in corsa Gentian Alimadhi, Dario Costi, Nicola Dall’Olio e Paolo Scarpa.