Pizzarotti attacca Casapound

Il sindaco Federico Pizzarotti sceglie come sempre facebook per far sentire la sua voce. E va all'attacco di Casapound che per mercoledì 13 settembre alle 21 ha programmato in piazzale Dalla Chiesa una fiaccolata per dire Basta feccia! Unica bandiera ammessa sarà il Tricolore!"

"Nessuna manifestazione di Casapound, per quel che mi riguarda e per quel che riguarda la città, può essere vista positivamente a Parma e in Italia - scrive in un posto il primo cittadino -. Casapound è un’organizzazione palesemente e dichiaratamente fascista, parla alla pancia delle persone, soffia sul fuoco dell’esclusione, del razzismo, della rabbia. Ci sono situazioni difficili nelle nostre città e in Europa da qualche anno a questa parte, nessuno lo sta negando. Ma il fascismo di Casapound non è la risposta, è parte di quel problema serio e profondo che si chiama populismo di destra. Mi auguro che il questore, a cui va la responsabilità di autorizzare le manifestazioni, valuti bene la tipologia della manifestazione. Per noi di #Parma il fascismo è da contrastare, senza se e senza ma. Non è la risposta. La risposta è ancora più Stato.

Servono leggi più efficaci e serve che quelle attuali siano fatte rispettare. Due cose mancano all’Italia oggi: pene certe ed espulsioni per chi, con cittadinanza straniera, delinque. Serve anche affrontare in modo realista e contemporaneo problemi come quelli della droga e della prostituzione, sottraendo preziose risorse alla malavita organizzata.

Serve insomma che la politica torni ad occuparsi dei problemi concreti dei cittadini e non della propria sopravvivenza: proposte concrete, chiare, lontane da violenza e populismi.

Per fare questo serve impegno da parte di tutti, cittadini, istituzioni e imprese. Noi continueremo a fare la nostra parte. Con nuove telecamere, con la collaborazione degli agenti di Polizia Municipale per strutturare diversamente i servizi e i presidi, con la sempre più stretta collaborazione delle forze dell'ordine, ma soprattutto cercando collaborazioni ancora più concrete con cittadini ed associazioni. Non con marce e striscioni utili solo alla propaganda. Ognuno faccia la propria parte, noi ci siamo.