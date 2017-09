Pizzarotti: Di Maio candidato premier è una non scelta

(ANSA) - ROMA, 25 SET - «Di Maio candidato premier? E’ una non scelta, non la chiamerei scelta, era evidente da anni che in testa c'era solo un nome». A parlare è il sindaco di Parma ex Cinquestelle Federico Pizzarotti, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Allora come mai sono state fatte le primarie M5S a suo avviso? «Quando tu non vuoi prendere una decisione imponendola, perché pensi di poter ricevere delle critiche, fai le primarie. Era evidente che non ci sarebbe stato confronto con altri". (ANSA).