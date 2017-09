"Aemilia", Giovanni Paolo Bernini scrive al pm: "Perché non indagò sul Pd?"

L’ex assessore Giovanni Paolo Bernini invia una lettera aperta al pm della Dda di Bologna Marco Mescolini. Bernini chiede perché, nell'ambito dell'inchiesta "Aemilia" sulla 'Ndrangheta, non abbia mai indagato o interrogato esponenti del Pd.

Bernini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso, è stato prosciolto in primo grado e in appello per la prescrizione del reato, derubricato dai giudici in corruzione elettorale.

«In entrambi i due gradi di giudizio ed ancor prima già con ben cinque giudici - scrive Bernini - le accuse nei miei confronti, cioè concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso, sono state dichiarate completamente infondate. Non sono qui a chiedere le ragioni di tale accanimento, ricordo infatti che addirittura ci fu la richiesta di arresto subito respinta dal Gip, né ad indossare gli abiti della vittima della malagiustizia, ma Le scrivo pubblicamente affinché Lei voglia rispondere ad una semplice domanda. Perché, nonostante le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali agli atti delle inchiesta Aemilia che coinvolgono esponenti locali e nazionali del Pd, Lei non ha ritenuto di interrogare, nè di inviare avvisi di garanzia, nè tanto meno di richiedere gli arresti di tali esponenti del Partito Democratico?».

In queste intercettazioni, continua Bernini, «si evince, così scrivono le forze dell’ordine, che il flusso elettorale della cosca della 'Ndrangheta in Emilia-Romagna sia confluito nei confronti di alcuni candidati del Pd ed ancor più grave, si legge nelle intercettazioni, di richieste di denaro e favori».

«Sono certo - prosegue nella lettera - che il Suo incarico di capo ufficio stampa del viceministro del Tesoro nel Governo Prodi del 2006, sia stato un episodio casuale e che certamente non abbia influito sulla Sua imparzialità nel condurre la pubblica accusa nel Processo contro la 'Ndrangheta in Emilia Romagna. Sono fiducioso che Lei vorrà offrire una chiara risposta che ponga fine ai miei dubbi che sono i dubbi di molti cittadini emiliano-romagnoli».