In Consiglio Comunale si parla di aeroporto. "Il Comune ha già previsto le opere necessarie nel caso si vada avanti con l'allungamento della pista per cui ci sono già tutte le autorizzazioni degli enti competenti. Tutto è però legato all'assemblea del 27 dicembre che dirà se sono stati trovati i fondi per andare avanti sul piano di sviluppo verso i cargo". Lo ha detto il sindaco Pizzarotti rispondendo a un'interrogazione sul futuro del Verdi presentata da Pezzuto e Lavagetto. Il sindaco ha anche detto che il Comune potrebbe partecipare all'aumento di capitale ma questo dipenderà dalle scelte dei soci privati di maggioranza e dalla presentazione di un piano strategico di risanamento concreto e fattibile. Tutto è comunque legato all'esito dell'assemblea del 27.

Arriva un altro supermercato al Cornocchio Con il consiglio spaccato in due tra maggioranza e minoranza il consiglio ha votato si a un nuovo quartiere artigianale e commerciale che sorgerà tra via Baganzola e via Reggio in cui è stato previsto un supermercato alimentare di 1500 metri che in precedenza non era inserito nel progetto

Scarpa: Come verranno gestiti gli spettatori in più al concerto di Fedez? "Come verrà gestito problema degli spettatori che arriveranno in più rispetto alla capienza di piazza Garibaldi per il concerto di Fedez di Capodanno? E poi perché vengono spesi 67mila euro per puntellare l'ex Cobianchi proprio adesso che c'è il concerto? Solo ora si scopre il problema? Lo ha chiesto Scarpa in consiglio comunale, sottolineando il miracoloso risparmio di 100mila euro in pochi giorni. Guerra ha risposto che il risparmio è dovuto alle scelte definitive dopo che era stata fatta una previsione di spesa maggiore, mentre Alinovi ha sottolineato che i lavori erano già previsti. Pizzarotti ha detto che il numero chiuso è' una necessità e chi arriverà tardi rimarrà fuori dalla Piazza una volta esaurita la capienza

Due immobili confiscati assegnati al Comune Un appartamento e un garage confiscati a mafiosi sono stati acquisiti al patrimonio comunale di Parma e saranno da subito utilizzati per scopi legati al settore del sociale. Lo ha annunciato il sindaco Pizzarotti in consiglio comunale esprimendo soddisfazione per il segnale concreto che viene dato, anche se piccolo.

Antifascismo: Bosi contro Campari "Non accetto che il consigliere Campari (Lega Nord) dica in quest'aula che non è più d'attualità parlare di antifascismo perché il suo avvento risale al 1922". E' la dura replica del vicesindaco Bosi a un intervento di Campari in cui il leghista aveva lamentato la presenza di esponenti antifascisti di un movimento che si è vantato di avere assaltato i banchetti elettorali della Lega Nord. L'intervento di Bosi è arrivato dopo che il sindaco aveva detto di condannare ogni tipo di violenza verbale di destra e di sinistra e che l'esempio deve venire in primissima dalle istituzioni come il consiglio comunale tenendo comportamenti rispettosi delle opinioni degli altri.

Campanini: tavoli educativi per la sicurezza stradale "Occorre una campagna educativa per la sicurezza stradale che parta dal Comune per ridurre i pericoli e aumentare la consapevolezza di tutti sul problema". Lo ha chiesto Campanini (Pd) partendo dai recenti investimenti mortali di pedoni

Ius soli, Freddi in sciopero della fame Il radicale Marco Freddi, consigliere di Effetto Parma, ha annunciato l'adesione allo sciopero della fame proclamato a livello nazionale dal senatore Manconi a favore della legge sullo ius soli, in quanto legge di civiltà come quella sul testamento biologico