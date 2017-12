Freddi, terzo giorno di sciopero della fame per lo ius soli

Terzo giorno di sciopero della fame per il consigliere comunale Mario Maria Freddi, radicale nella lista di Effetto Parma. "Scopero ad oltranza, con Luigi Manconi, Emma Bonino e i tanti cittadini che hanno compreso il valore della nonviolenza, nonviolenza per ottenere una legge, lo Ius Soli, che aiuti l’integrazione e la convivenza - scrive - . Nonviolenza per aiutare a comprendere la realtà della società che muta velocemente e che al posto dell’odio, porti in sé i germi della pace.

Nonviolenza per i figli di tutti, tutti nostri, anche coloro come Samir che non ce l’hanno fatta. Ecco perché sono convinto del fatto che l’augurio di buon Natale debba essere fatto a tutti. A chi conosci, a chi ami ma soprattutto a chi quell’augurio sembrerebbe non meritarlo mai. I bambini dei quartieri poveri di ogni città, gli immigrati che vediamo quotidianamente, i padri di famiglia che hanno perso il lavoro, le mamme in difficoltà, agli anziani soli, gli ammalati dimenticati, i carcerati sono con noi ogni giorno, sono sempre con noi, non solo il 25 dicembre.

Penso a quelli che vengono spinti ai margini della società: poveri, stranieri, omosessuali, prostitute, transessuali e disabili mentali.



Ed è per questo che dico nonviolenza, nonviolenza dedicata a chi, volendo rinascere, prova ad alzare la testa anche se tutto li obbliga a tenerla in giù, occhi in basso, con rassegnazione, senza prospettive né futuro.



Dedico a tutti voi, che conosco o non conosco, ciò che considero una preghiera, la lettera di Samir alla sua amata rimasta in Egitto, un figlio nostro, che ha visto infrante le sue speranze nel mare Siciliano, parole che devono farci riflettere di quanto, in questo piccolo mondo siamo tutti uguali e che il comune scopo è la ricerca della felicità.



"Mio adorato amore, per favore non morire, io ce l'ho quasi fatta. Dopo mesi e giorni di viaggio sono arrivato in Libia. Domani mi imbarco per l'Italia. Che Allah mi protegga. Quello che ho fatto, l'ho fatto per sopravvivere. Se mi salverò, ti prometto che farò tutto quello che mi è possibile per trovare un lavoro e farti venire in Europa da me.

Se leggerai questa lettera, io sarò salvo e noi avremo un futuro. Ti amo, tuo per sempre Samir”.