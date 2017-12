Rifiuti del Lazio a Parma? Renzi contro il M5S: "Facile fare gli ambientalisti con gli impianti degli altri"

La richiesta di aiuto del Lazio all'Emilia-Romagna (forse con il termovalorizzatore di Ugozzolo) per lo smaltimento dei rifiuti continua a far discutere. Oggi è intervenuto il segretario del Pd Matteo Renzi, sulla sua e-news. "Oggi leggevo che l’amministrazione comunale di Roma - scrive Renzi - sta chiedendo aiuto per la gestione dei rifiuti all’Emilia Romagna: facile fare gli ambientalisti con i termovalorizzatori degli altri, no? E ironia della sorte vuole che l’aiuto venga da Parma dove la polemica contro il termovalorizzatore era stata una delle ragioni della vittoria a Cinque Stelle".