Ius soli, Pagliari non era in aula. Botta e risposta con la Buetto

Non era in Aula al momento della verifica del numero legale per la votazione della legge sullo Ius soli, il senatore parmigiano Giorgio Pagliari. "Strategicamente", secondo l'edizione nazionale de La Repubblica, che aveva pubblicato il suo nome tra coloro che nel Pd avrebbero lavorato per affossare la legge.

Pronta la replica del senatore, che ha precisato: "Posto che prima del voto era chiaro a tutti che non ci sarebbe stato il numero legale e che lo stesso sarebbe mancato anche in presenza di tutti i senatori del Pd, in ogni caso la mia assenza nella fattispecie di quella votazione è stata tutt’altro che intenzionale e dovuta a nient’altro che un episodio. Il motivo è molto semplice: sono convintamente a favore della legge sulla cittadinanza ai minori stranieri nati e cresciuti in Italia. Non vedo come potrebbe essere pensato il contrario, dal momento che come capogruppo Pd nella Commissione Affari Costituzionali sono stato tra i promotori del disegno di legge, prima imponendo la calendarizzazione del provvedimento in Commissione, poi gestendone direttamente il passaggio in aula".

"Credo - ha continuato Pagliari - che la mia posizione non possa essere scalfita nella sua credibilità dall’episodio.

Mi auguro perciò vivamente che il mio nome non venga impiegato ad alimento di dubbi nè strumentalizzazioni in merito a questo voto, il cui esito, ripeto, appariva perfettamente chiaro già da prima della seduta e non certo a causa di 29 senatori Pd per qualunque ragione non in aula".

Una spiegazione che non ha convinto la consigliere di Effetto Parma Nadia Buetto, che sui social network ha attaccato Pagliari "a tema". "I miei genitori mi hanno insegnato che quando si assume un impegno lo si debba rispettare fino in fondo , nel lavoro , negli studi , con le persone - ha scritto Buetto - E' semplicemente una questione di responsabilità, morale nei confronti di chi fuori da quel palazzo dipende dalle sue azioni e pratica rispetto all'impegno che ha assunto accettando l'incarico di rappresentare i cittadini in Senato. Una recente classifica, stilata nell'ambito delle attività parlamentari ,la certifica come il più produttivo, con un indice di presenze alle votazioni pari al 97,41% e come lei stesso qui sotto scrive , dopo il tanto lavoro svolto sul tema e la sua convinzione in merito alla Legge sulla cittadinanza è ancora più inspiegabile la sua assenza.

Credo allora che alla quantità di lavoro debba corrispondere altrettanta qualità, e la memoria corre al nulla osta al finanziamento del Festival Verdi arrivato con tre anni di ritardo, pari a tre milioni di perdita per il Teatro Regio, anche per sua responabilità. Al suo esposto , mi permetta di definirlo pretestuoso, contro la procedura di assegnazione delle nomine del Teatro Regio che ha portato Federico Pizzarotti ad essere iscritto al registro degli indagati per abuso di ufficio, poi archiviato. Alla triste vicenda del suo voto favorevole all'emendamento che riduceva i finanziamenti ai Comuni che ostacolavano le installazioni di slot machine , in seguito dichiarò di essersi sbagliato e si scusò".

"Vede - ha concluso - alle parole dovrebbero sempre seguire i fatti e come lei stesso dichiarò "l'astensione ( in questo caso l'assenza) al Senato significa voto contrario".