Parlamentarie M5s: anche la Ferraroni e Distante si candidano

Oggi scade il termine per la presentazione delle candidature per le parlamentarie M5s. Il Garante della privacy chiede «chiarezza e più sicurezza sul sistema Rousseau», riservandosi sanzioni. Intanto c'è anche anche una parmigiana tra coloro che hanno presentato la propria candidatura e si sottoporranno al voto online: si tratta di Cinzia Ferraroni, già ex candidata sindaca, rappresentante di Parma 5 Stelle e più votata nella lista grillina alle elezioni comunali.