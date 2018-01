Via alla due giorni di parlamentarie. Per Parma Ferraroni, Distante e...?

Domani martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio dalle 10 alle 21 si terranno le consultazioni online su Rousseau per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle. Le "istruzioni" sono ufficialmente sul sito: "Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio. In ogni caso si suggerisce di non aspettare all'ultimo per votare.

Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato.

Gli iscritti da questo momento in poi non potranno più fare modifiche al profilo fino alla fine delle votazioni. Non verranno certificati ulteriori documenti per nuove iscrizioni".

Per Parma saranno in corsa sicuramente Cinzia Ferraroni, fondatrice del nuovo gruppo “Parma 5 Stelle”, e Giuseppe Distante, consigliere comunale a Sala Baganza. Entrambi hanno scelto di rendere la pubblica la loro autocandidatura, cosa che non è obbligatoria. E' lecito dunque immaginare che ci saranno altri attivisti parmigiani a caccia di un pass per le elezioni. Ma certo la scelta del silenzio incuriosisce. A Piacenza e Reggio Emilia lo "stile" della maggior parte degli autocandidati è stato del segno opposto: dichiarazione pubblica (o meglio: social) della propria decisione di correre. Incuriosisce dunque Parma, dove sarebbe forse lecito immaginare che ci sia il desiderio di dimostrare la vitalità del movimento nonostante il "divorzio" da Pizzarotti e dal gruppo di maggioranza.