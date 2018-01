Elezioni, i candidati del M5S nella nostra circoscrizione: c'è un parmense

Dopo la presentazione dei venti punti per l’Italia, programma politico-elettorale del Movimento 5 Stelle, si è conclusa a Pescara la tre giorni che nei fatti ha inaugurato l’inizio della campagna elettorale dei pentastellati per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Punti programmatici spiegati dal candidato premier del Movimento, Luigi Di Maio. Un giorno in cui, sul bolg di Beppe Grillo sono stati ufficializzati i nomi usciti dalle elezioni parlamentarie dopo il voto degli iscritti online sulla piattaforma Rousseau. Ecco i nomi della nostra circoscrizione (Emilia Romagna 4 per la Camera dei deputati e Emilia Romagna 2 per il Senato della Repubblica), con un solo parmense, in 31enne ricercatore di Fontevivo Matias Eduardo Diaz Crescitelli. Tra i candidati supplenti due parmigiani: Alessio Sani, 30 anni, libero professionista per la Camera e Stefania Piccinini, 55 anni, libera professionista per il Senato.

Camera dei deputati, lista proporzionale (Emilia Romagna 4)

1)SPADONI MARIA EDERA

2) ZANICHELLI DAVIDE

3) PEDRAZZOLI CHIARA

4) DIAZ CRESCITELLI MATIAS EDUARDO

I candidati supplenti

1) CANOVA VALENTINA 2) BAZZANI MARCO 3) PUGLIESE MARIA FRANCESCA 4) SANI ALESSIO

Senato della Repubblica, lista proprozionale (Emilia Romagna 2)

1) LANZI GABRIELE

2) MANTOVANI MARIA LAURA

3) BRANDOLI CLAUDIO

4) CATELLANI LUISA

I candidati supplenti

1) TODARO FABRIZIO 2) CAMPANINI BARBARA 3) RICCOBENE VINCENZO 4) PICCININI STEFANIA