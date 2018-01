Elezioni: incontro con Luigi Di Maio a Colorno

Due giorni in Emilia-Romagna per il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che arriverà anche nel Parmense. L'agenda di venerdì 26 gennaio prevede tra l'altro una visita a Conserve Italia e l'incontro con i rappresentanti della cooperazione emiliano-romagnola e, alle 19,30, un incontro con i cittadini al caseificio sociale San Salvatore in strada Sabbiata a Colorno.

Sabato, 27 Gennaio Di Maio sarà a Reggio Emilia per deporre una corona di fiori alla Sinagoga, in occasione della Giornata della Memoria. Il candidato proseguirà poi la sua giornata con altri appuntamenti fra Reggio, Modena e Rimini.