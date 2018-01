Ieri aveva detto di aver saputo solo dai giornali di una sua possibile esclusione dalla lista di candidati Pd alle prossime elezioni di marzo. E in quel "adesso la stampa può dare la notizia per certo" scritto alle 5 del mattino, appena conclusasi la direzione e nazionale del partito, c'è tutta l'amarezza della deputata Patrizia Maestri. Niente collegio nominale per lei, e nemmeno la lista proporzionale.