Pizzarotti: "I partiti stanno perdendo il contatto con i territori. Anche a Parma"

«Ultimamente diverse tv e giornali stranieri vengono a Parma per avere una panoramica sulla situazione politica in Italia, dalla Svizzera fino alla Danimarca, perché ritengono Parma una interlocutrice credibile. Quel che penso è che partiti e movimenti stanno perdendo il contatto con i territori, sta avvenendo anche a Parma, sia nelle scelte dei candidati che nelle politiche. Roma parla una lingua, le nostre città ne parlano un’altra». Lo afferma sulla sua pagina facebook il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.

«E' anche per questo - aggiunge - che sta nascendo ItaliaInComune, movimento che parte dai sindaci e dai territori. Ps: presto ci saranno novità!».