Il centrodestra parmigiano candida Laura Cavandoli, Giovanni Battista Tombolato e Maria Saponara

Laura Cavandoli a Parma, Giovanni Battista Tombolato a Fidenza per la Camera; Maria Saponara per il Senato. Sono i candidati parmigiani del centrodestra alle prossime elezioni politiche. Tutti della Lega.

La civica vicina a Forza Italia, Elisabetta Brunelli, è la candidata del centrodestra alle prossime elezioni nel seggio uninominale bolognese del Senato. Confermate così le indiscrezioni che volevano la presidente di Confedilizia Bologna sfidare due big come l’ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini (Centrosinistra) e l’ex presidente dell’Emilia-Romagna Vasco Errani (Leu). Alla Camera, nella città capoluogo correrà invece la consigliera comunale Paola Scarano (Ln). Ai candidati della Lega Nord vanno quasi tutti i collegi in cui il Centrodestra parte con buone possibilità: Piacenza-Parma al Senato e Fidenza, Cento e Rimini alla Camera. A Fratelli d'Italia (Fdi) va invece il collegio di Piacenza.



Ecco tutti i candidati del centrodestra nei collegi uninominali in Emilia-Romagna:



CAMERA

Bologna Centro: Paola Scarano (Ln); San Giovanni in Persiceto: Giuseppe Vicinelli (Fi); Imola: Simonetta Mingazzini (Fi); Casalecchio di Reno: Eugenia Maria Roccella (Fi); Ferrara città: Maura Tomasi (Ln); Cento: Emanuele Cestari (Ln); Modena Ylenja Lucaselli (Fdi); Sassuolo: Benedetta Fiorini (Fi); Reggio Emilia: Agnese Zaghi (Ln); Scandiano: Maura Catellani (Ln); Parma città: Laura Cavandoli (Lega); Fidenza: Giovanni Battista Tombolato (Lega); Piacenza: Tommaso Foti (Fdi); Rimini: Elena Raffaelli (Ln). Forlì: Andrea Cintorino; Ravenna: Samantha Gardin (Ln); Cesena: Simona Vietina (Fi).



SENATO

Piacenza: Pietro Pisani (Ln); Parma: Maria Saponara (Lega); Reggio Emilia: Claudia Bellocchi (Ln); Modena: Stefano Corti (Ln); Ferrara: Alberto Balboni (Fdi); Bologna: Elisabetta Brunelli (Fi); Ravenna: Massimiliano Alberghini (Civico Ln); Rimini: Antonio Barboni (Fi).

LE LISTE DELLA LEGA. Carlo Piastra nel collegio plurinominale che comprende Modena e Ferrara; il segretario del Sap, Gianni Tonelli a Bologna e i segretari della Lega Nord, Gianluca Vinci (Emilia) e Jacopo Morrone (Romagna), nei collegi di Parma-Piacenza-Reggio e della Romagna. Sono questi i nomi che guideranno alla Camera le liste della Lega Nord in Emilia-Romagna, depositati in Corte d’Appello.

Al Senato, i capilista saranno invece la consigliera comunale a Bologna Lucia Borgonzoni (Bologna e Romagna) e il consigliere economico di Salvini, Armando Siri (Emilia Ovest).