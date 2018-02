Lucia Annibali (Pd): "Le richieste di Parma saranno il mio compito"

"Il mio compito sarà raccogliere tutti i bisogni che arrivano da Parma e tradurli in richieste di sostegno e aiuto». Così Lucia Annibali, a margine dell’iniziativa a Bologna per la presentazione del programma elettorale del Pd col segretario Matteo Renzi, commenta la sua candidatura a Parma per le prossime elezioni. «Una nuova avventura da questa città, per me bellissima - sottolinea Annibali - e nella quale ho trovato una nuova vita e le cure».

Per l’esponente Pd la campagna elettorale potrà essere anche una importante occasione per «raccontare quello che abbiamo fatto col dipartimento Pari opportunità e per dare continuità a un lavoro, su cui ci siamo sacrificati. Il mio desiderio - sottolinea - è dare continuità e migliorare quanto fatto e far interfacciare i problemi della violenza sulle donne anche con questioni legate alla giustizia e alla salute».