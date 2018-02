Lista Insieme: europeismo e basta disuguaglianze

Alla presenza di numerosi cittadini, la Lista Insieme ha presentato i propri candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. La Lista Insieme è composta dal Partito Socialista Italiano, dai Verdi e dell’Area Civica. Durante la presentazione, si sono succeduti Piera Magnatti, Luca Torri, Rosina Trombi, Duilio Cangiari (candidati alla Camera, Collegio 4) e Maria Carmen Chiesa, Zeno Stanghellini (candidati al Senato, Collegio 2). La lista Insieme parte dall’idea che le diseguaglianze e l’impossibilità apparente di risolverle non sono un prezzo da pagare al progresso, ma sono la causa del malessere. Il grande progetto di un’Europa unita non è un’utopia, ma uno strumento di democrazia, pace, diritti, qualità della vita e valorizzazione delle diversità. L’approccio ecologista deve essere uno strumento per il rilancio dell’economia e di un modo di vivere, di consumare, di muoversi.