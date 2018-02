Liberi e Uguali «Lavoro, fisco e salute: le nostre priorità»

Liberi e Uguali ha presentato ufficialmente nella sede di piazzale Pablo i suoi candidati nei collegi di Parma per le prossime elezioni alla Camera e al Senato.

Si tratta di Gabriella Meo, Giovanni Paglia, Alessandro Grossi, Livia Ludovico, Santina Camisani, Roberto Bernardini.

A fare gli onori di casa Manuela Amoretti che durante l'incontro ha sottolineato: «Liberi e Uguali presenta una bella squadra di donne e uomini, che hanno aderito alla proposta di mettere al centro dell’agenda politica il contrasto a un’inedita crescita delle disuguaglianze, nel lavoro, nel fisco, nella salute, che danneggiano tutta la società - ha ricordato Amoretti – Il nostro leader del nostro partito Pietro Grasso è un servitore dello Stato, ex magistrato e presidente del Senato, il simbolo di come intendiamo stare nelle istituzioni»