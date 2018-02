Pizzarotti e Pascucci coordinatori del "Partito dei sindaci"

Il movimento L’Italia in Comune ha nominato i due coordinatori nazionali. Si tratta di Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, e Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. La decisione è stata presa al termine di una riunione con i sindaci fondatori del movimento nato lo scorso 3 dicembre a Roma e che mette insieme oltre 400 amministratori locali eletti in liste civiche. Nominati anche i referenti regionali e i gruppi di lavoro per la carta dei valori che sarà presentata all’assemblea nazionale del partito che sarà convocata nella prossima primavera.

Per il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, «all’Italia manca un partito dove al centro viene messa la competenza e il pragmatismo degli amministratori locali, unici veri politici ad avere ancora un contatto diretto con i cittadini. Un partito che guardi all’Europa come alla casa di tutti noi, ma che al tempo stesso sappia tutelare i diritti e le libertà degli italiani. Vogliamo darci uno Statuto chiaro, con al centro l’occupazione, il lavoro, la qualità e la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo e la difesa delle nostre, tante, eccellenze territoriali».

«Si tratta di un passo in avanti rispetto al successo del 3 dicembre» spiega Pascucci. «L'Italia in Comune continua a raccogliere tante adesioni tra cittadini e amministratori locali che si sentono sempre più abbandonati dallo Stato centrale. Non parteciperemo a queste elezioni - conclude il primo cittadino di Cerveteri - perchè stiamo lavorando ad una nuova classe dirigente che partendo dall’esperienza amministrativa dei territori possa ambire a governare il Paese».