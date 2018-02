Zanforlini sospeso dal M5S via whatsapp. Ma nessun provvedimento

Sospeso dal Movimento via whatsapp per i suoi presunti legami con la massoneria. Ma senza ancora alcun provvedimento formale. Lo dice, raggiunto al telefono, David Zanforlini, l’avvocato ferrarese e candidato pentastellato a Ravenna nel collegio uninominale della Camera, che spiega la sua situazione dentro il M5s dopo alcune rivelazioni sul suo presunto passato da massone che, dice, sarebbero scaturite «da mail anonime».

Zanforlini: «Mi devono uccidere per farmi rinunciare».

l codice etico è scritto: il candidato non deve essere iscritto a movimenti massonici. Se sono stato un Gran maestro e mi sono messo in sonno sono fatti miei. Nel codice etico c'è scritto al presente. Le parole sono importanti, scripta manent». Così, in un’intervista al Corriere della sera, il candidato del M5S David Zanforlini, che spiega di non voler rinunciare al seggio: «Mi devono uccidere per farmi rinunciare».

In merito al diritto di conoscere il passato di un candidato, «ma che siamo all’Inquisizione? Se anche io fossi un transessuale di nome Elisabetta che batte in via Stalingrado, non ti devi permettere di chiedermi niente. Questa è gente violenta, vogliono impadronirsi delle nostre vite», sostiene Zanforlini. «Ho fatto la tesi sull'articolo 18 della Costituzione, che prevede la libertà d’associazione e il rispetto della privacy. Sono morti milioni di persone per fare la Costituzione. E neanche se fossi Trump dovresti sognarti di passare questa linea».

L’atto di rinuncia chiesto dal M5S «è incostituzionale. Io le leggi le rispetto. L’unica che non avrei mai rispettato è quella sulle leggi razziali. A me i razzisti fanno schifo. E ora capisco come si deve sentire un gay, un nero, un ebreo. Mi sono impegnato con gli elettori e vado avanti, nonostante questa situazione grottesca. Questa gente ormai mi fa paura, è pericolosa», dichiara Zanforlini. «Platone, nella Repubblica, aveva già detto tutto: quando c' è troppa democrazia, si rischia di finire nella tirannia. Ho paura che ci stiamo arrivando».