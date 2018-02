Agenda elettorale: oggi Renzi a Parma, domani Salvini a Busseto e Traversetolo

Il segretario nazionale del Partito democratico Matteo Renzi sarà questa sera in città per partecipare a un incontro pubblico con gli elettori, alla presenza dei candidati nei collegi di Parma. L'appuntamento è per le ore 21 allo Starhotels Du Parc, in viale Piacenza 12/C. Il segretario dem arriverà al termine di un tour de force in tutta l'Emilia, che inizierà a ora di pranzo a Bologna, per poi proseguire a Modena, Reggio Emilia e, infine, Parma.

Matteo Salvini domani a Busseto e a Traversetolo

Doppia tappa parmigiana domani per Matteo Salvini, segretario della Lega nord. Alle 13 sarà infatti al mercato di Busseto, in piazza Verdi, mentre alle 15 sarà a Traversetolo, dove visiterà il salumificio Pelacci, in via Per Parma 75. Il leader del Carroccio incontrerà anche il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto, che spiega: «Salvini, che ha voluto fare tappa dove sono presenti sindaci leghisti, al termine della visita terrà un breve discorso e incontrerà i simpatizzanti».