Federico Pizzarotti alla chiusura della campagna della Bonino

Chissà se alle elezioni di domenica prossima il sindaco Federico Pizzarotti voterà la lista "+Europa con Emma Bonino"?. Ne sapremo forse di più domani all'incontro di chiusura della campagna elettorale della lista in programma alle 13 al Cubo di via Spezia 90, ma forse non è un caso che Pizzarotti abbia deciso di partecipare all'appuntamento al fianco del segretario nazionale dei Radicali italiani Riccardo Magi, di Simone Sapienza, candidato capolista per la Camera in Emilia Romagna, ed Elena Torri, candidata capolista al Senato. In videoconferenza potrebbe esserci la stessa Emma Bonino