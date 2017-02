Forester, tutte le certezze di Subaru

Quando sali a bordo di una Subaru hai delle certezze: un'architettura basata su una eccellente trazione integrale “simmetrica”, il classico motore boxer, il baricentro di conseguenza basso e... un gusto nel design fuori dagli schemi. Se all'occhio educato di un cliente europeo Forester non conquista subito per le sue curve (ma non è poi così male, soprattutto visto di tre quarti), il Suvvone di Subaru nella sua ultima configurazione conferma in pieno le «virtù» del patrimonio dinamico e tecnologico delle Pleiadi e i «vizi» di un dashboard molto giapponese.

Aggiungendo però un'arma di tutto rispetto: un cambio a variazione continua (Cvt) che miracolosamente elimina quella sensazione di essere alla guida di un “Ciao” tipica di queste trasmissioni. Il Lineartronic asseconda bene il pedale, andando ben oltre i 4mila giri quando si pesta sull'acceleratore e senza mai strappare nelle “cambiate”, incrociando al meglio la curva di coppia e il rendimento del motore.

Posto di guida comodo (non guasterebbe però un sedile un po' più contenitivo) con visibilità ottima, perfino in manovra, dove comunque arriva in soccorso la telecamera posteriore. Lo sterzo è sufficientemente diretto e la frenata sicura e ben modulabile. Peccato che a questo livello manchino il cruise control attivo e l'avviso di possibile collisione. Forester si fa perdonare allora con un buon infotainment, rapido nel recepire i comandi touch e a integrare lo smartphone, il portellone posteriore a comando elettrico e tantissimo spazio a bordo per riporre qualsiasi cosa.

Quanto al comportamento su strada un Forester ben gommato non teme le insidie invernali sull'asfalto e il turbodiesel 2.0 litri va in moto senza indugi anche col termometro pesantemente sotto lo zero. L'accelerazione non è da pista ma i 148 Cv gestiscono con disinvoltura la massa e sono gagliardi in autostrada. E se il fuoristrada si fa davvero estremo, ecco la funzione X-Mode che si aziona con un tasto nel tunnel centrale.

Il prezzo di listino per la ricca versione in prova (circa 41.000 euro) non è da saldi, ma un 4x4 del genere non si incontra tutti i giorni.

SECONDO NOI

PREGI

Comfort A bordo tanto spazio sia davanti che dietro. Bagagliaio ampio, tanti vani portaoggetti

Trasmissione Finalmente un Cvt che non irrita

Handling Nonostante la mole, Forester è agile. Buonissima la tenuta in curva

Trazione integrale Resta il pezzo forte della casa



DIFETTI

Interni Ben fatti, soprattutto nell'allestimento al top, ma il gusto rimane un po' datato

Riflessi Il touchscreen da 7” è un po' basso e in certe ore del giorno di difficile lettura