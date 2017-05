La wagon di Kia? Davvero Optima

Fra le tante Optima che Kia ha in gamma questa è «la più amata dagli italiani». Ovvero: station wagon, motore turbodiesel 1.7 da 141 Cv e cambio manuale. Insomma, un grande classico per famiglie e flotte.

Le abbiamo fatto fare di tutto, dalla vacanza con il baule farcito di valigie ai tratti da pendolare della via Emilia e questa familiare imponente (4 metri e 86) se l'è sempre cavata in maniera egregia. Merito soprattutto di un buon punto di equilibrio fra comodità, bontà del telaio, tecnologia a bordo e prestazioni. Inutile dire che a questo quattro cilindri non vanno chieste accelerazioni brucianti, però affidabilità, bassi consumi (impossibile fare più di 7 litri / 100 km anche strapazzandolo), elasticità e decibel molto contenuti si traducono in un'esperienza di guida rilassante e piacevole. Quando serve, scalando un paio di marce dal preciso manuale a 6 rapporti, c'è anche lo spunto per il sorpasso in tutta tranquillità.

Uno dei punti di forza è il salotto dell'abitacolo: spazio in abbondanza davanti e dietro, posizione di guida perfetta che non affatica nemmeno dopo centinaia di km, vani portaoggetti pratici e ben sfruttabili. Aggiungiamo un bagagliaio infinito, anche se ci è mancato il portellone elettrico. La Optima wagon è una specie di camaleonte: a guardarla bene ha un design che intriga (derivato dal bellissimo Concept Sportspace), ma è tutt'altro che glamour e nel traffico si mimetizza bene.

Qualità delle plastiche e dotazione di bordo (navigatore, cruise control, telecamera, Bluetooth) sono di alto livello e un listino che parte appena sopra i 30.000 è più che adeguato (anche perché la garanzia Kia è sempre di sette anni.

SECONDO NOI

PREGI

Funzionalità Il sedile che si allontana dal volante spegnendo la chiave, un bagagliaio immenso, spazio a bordo, vani ovunque, posizione di guida perfetta. Serve altro?

Telaio Gran bel comportamento, sia sullo sconnesso che nei curvoni ad alta velocità

Consumi Mille, anche millecento km con un pieno. Un autentico «cammello» dell'asfalto

DIFETTI

Accelerazione Il 1.7 non è un fulmine, però si fa perdonare per consumi ed elasticità

Maneggevolezza Le dimensioni sono importanti e in manovra si sentono. Però la telecamera posteriore è di grande aiuto