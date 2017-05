Tiguan, come prima più di prima

Come prima, più di prima. La Tiguan di seconda generazione impara dall’antenata e ne ripropone ogni virtù, elevando al quadrato quegli aspetti ai quali l’automobilista odierno, assai più «viziato» che non l’utente tipo del decennio scorso, si avvicina con occhio critico. La tecnologia di bordo, innanzitutto: e se il nuovo quadro strumenti digitale e personalizzabile è un puro tocco di stile, la vaschetta per la ricarica a induzione dello smartphone è un accessorio ormai quasi imprescindibile. Così come un diplay di navigazione capacitivo (Discover Media) e a comandi vocali, l’assistenza alle manovre di parcheggio (Park Pilot) e la radio con segnale digitale.

GADGET Se poi siamo in vena di sperimentazione (e di aggiungere 2.000 euro al prezzo di partenza), il navigatore Discover Pro (solo per allestimento Executive) aggiunge il Gesture Control per sfogliare il menu o abbassare il volume della musica semplicemente «mimando» il gesto reale. Detto della passione che la Tiguan nutre per l’informatica, passiamo al test dinamico: al volante della 1.6 TDI due ruote motrici (29.000 euro la entry level Style, 30.100 euro la Business), 115 Cv e 280 Nm di coppia, lo spigoloso e spazioso sport utility di Wolfsburg restituisce un piacere di guida onesto anche se non sportivo, fluido anche se non emozionante.

MOTORE Il 1.6 non ha la forza di traino del 2.0 TDI, in compenso si accontenta di «bere» ancora meno: al netto di eventuali pruriti al piede e alla mano destri (non previsto l’automatico DSG per il più piccino dei TDI), il computer di bordo registra un valore vicino ai 5 l/100 km. La seduta alta favorisce la visuale a lungo raggio, il bagagliaio piatto e profondo (520 litri) invita a portare con sé anche più del minimo indispensabile.

LANE ASSIST Un breve cenno infine per il Lane Assist, programma che tiene la Tiguan in carreggiata anche allontanando le mani dal volante: funziona anche a velocità autostradali, funziona in presenza di curve ad ampio raggio, funziona soprattutto per un lungo arco di tempo. Salvo rimproverare il suo «cocchiere», una volta scaduto il tempo per la «siesta», con un violento strattone generato dal sistema frenante. Come a ricordare: «Non sono un’auto a guida autonoma».

SECONDO NOI

PREGI

Qualità Una costante tentazione di sfiorare plastiche e pannelli per gratificare il tatto oltre che la vista e l’olfatto

Tecnologia La nuova generazione di Lane Assist funziona anche per lunghi tratti autostradali

Consumi Mille, anche millecento km con un pieno. Un autentico «cammello» dell'asfalto

DIFETTI

Visibilità Lunotto e linea di cintura alti da terra impediscono di parcheggiare in retro a cuor leggero. Necessario affidarsi ai sensori

Posizione di guida A seconda della propria statura, non sempre è facile individuare la giusta combinazione di regolazioni sedile e volante