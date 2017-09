Volvo V90, il "lusso" della sicurezza

E' un lusso mettersi in garage una station dalle linee così levigate e imponenti da nascondere con eleganza i suoi 494 centimetri. E' un lusso accomodarsi in un abitacolo tra pelle, legno e un touchscreen avveniristico. E' un lusso schiacciare il pedale e sentirsi 235 Cv di esuberanza tra le mani. Questo «lusso» dai mille volti si chiama Volvo V90, degna erede della grande tradizione delle wagon svedesi.

Abbiamo provato il top (e qui il «lusso» fa rima con quasi 70mila euro): la D5 turbodiesel 235 Cv, trazione integrale, allestimento Inscription, cambio Geartronic a 8 marce. Insomma, una vettura con le carte in regola per guardare le tedeche negli occhi senza alcun timore.

Ma quello che fa davvero la differenza, a bordo della V90, è la rassicurante batteria di sistemi di sicurezza: la frenata automatica ci ha assistito alla perfezione in un paio di situazioni delicate (eravamo attenti, ma l'uscita improvvisa di una bici in un caso e di un'auto nell'altro possono sempre creare problemi), mentre mangiarsi chilometri cullati dal Pilot Assist che mantiene la distanza e la corsia è un gioco da ragazzi.

L'aiuto delle telecamere e dei sensori è necessario in manovra mentre nel traffico la V90 è più agile di quel che sembra. Preciso e sincero lo sterzo, buona la visibilità, ottima la frenata una volta presa confidenza con un pedale in apparenza «morbido». Si possono selezionare tre "drive mode", dall'Eco (che «taglia» per risparmiare ma si resta lontanissimi dai 20 km/litro dell'omologazione) al Dynamic che esalta il telaio e la trazione integrale.

Nell'abitacolo regna il silenzio, lo spazio non manca né davanti né dietro anche se il quinto posto al centro è troppo sacrificato per via del tunnel. Pratico il bagagliaio però con queste dimenzioni complessive si potrebbe fare qualcosa di più di 560 litri. Un altro neo sono i comandi del clima affogati nel touchscreen, poco pratici mentre si guida.

SECONDO NOI

PREGI

Comfort La definizione di salotto sarà abusata, ma ci sta tutta

Sicurezza E' il mantra di Volvo, e la V90 lo conferma. Eccellente il city safety

Guida E' rilassante, ma quando si vuol spingere telaio e motore rispondono benissimo

DIFETTI

Dimensioni E' ovvio che una station di quasi 5 metri si faccia “sentire” in città. Ma sensori e telecamere aiutano

Consumi Difficile fare più di 13 km con un litro

Comandi Poco pratico il touch per il climatizzatore