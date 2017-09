Nissan Micra, la vivacità al potere

Capita, talvolta, che genitori e figli proprio non si capiscano. Perché appartengono a generazioni troppo distanti tra loro, nel modo di vestire come negli interessi. Ecco, tra l'ultima Nissan Micra e la sua progenitrice le «abitudini» in comune sono talmente poche da dubitare persino che tra di esse esista un rapporto di parentela. Completamente rinnovata pochi mesi fa, la Micra è oggi un’utilitaria alla moda fatta e finita. Vivace nello stile esterno, tutto superfici sfaccettate, spigoli, fossette e rigonfiamenti, così come audace negli accessori che indossa al proprio interno.

In allestimento N-Connecta, la segmento B giapponese si permette addirittura un display touch screen da 7” con funzione di navigatore, centralina Bluetooth e connettività via cavo con dispositivi Apple (no Android, almeno per ora). E a fare il paio con un sistema di infotainment che solo pochi anni fa al settore delle piccole era pressoché sconosciuto, ecco un impianto audio firmato Bose a prova di critico musicale. Brillante fuori (i cerchi in lega da 16” sono per la fiancata la classica ciliegina sulla torta), sofisticata dentro. Peccato poter condividere l’abitacolo solo con altri tre passeggeri: il divano di seconda fila non è largo abbastanza per tre, né il tettuccio rastremato è abbastanza lontano dalla seduta da impedire a uno spilungone di «inzuccarsi» in caso di buche.

A proposito: la Micra non è solo auto trendy. Sospensioni reattive e baricentro basso favoriscono cambi di direzione precisi e repentini, mentre il contributo offerto dal 3 cilindri turbo benzina di soli 900 cc (IG-T 90), 90 Cv e 140 Nm già alla soglia dei 2.250 giri, risulta più che sufficiente a simulare uno stile di guida quasi sportivo. Maneggiando la leva del cambio, vi verrà istintivo cercare la sesta marcia. Che invece non c’è, e avrebbe fatto comodo. Consuma, il turbo benzina? Aspettatevi medie attorno ai 6 l/100 km. La versione N-Connecta (da 16.700 euro) è dunque sfiziosa, ma è anche investimento in sicurezza: nel corso della sua «carriera», la retrocamera con sensori eviterà alla vostra Micra (che comunque si parcheggia facilmente, visti i 399 cm di lunghezza) chissà quante visite dal carrozziere.