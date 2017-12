Kia Sportage, il Suv che non tradisce

Riprendiamo il volante dello Sportage oltre un anno dopo il primo assaggio avvenuto al lancio della quarta generazione del Suv più popolare di Kia. L'impressione non cambia né dentro né fuori, anzi: il design levigato e pulitissimo - anche al posteriore - e i gruppi ottici moderni e ricchi di personalità conservano intatto il proprio carattere, ben riconoscibili nel traffico cittadino anche per la griglia in equilibrio fra sportività ed eleganza.

E nemmeno l'abitacolo tradisce: c'è spazio, c'è qualità nei materiali, c'è un bagagliaio grande. In 4 metri e 48 Kia mette tutto quello che serve con razionalità e rende questo Suv - agile nel look e nelle dimensioni - al servizio della famiglia. Certo, per una versione di un certo livello come quella che abbiamo trovato (GT Line 1.7 Turbodiesel 141 Cv, cambio sequenziale a 7 rapporti) l'assegno si aggira intorno a quota 35mila euro, molto lontano dall'entry level fissato a 21mila euro. Già un allestimento come il Cool, magari appena meno modaiolo, offre molti contenuti a un costo più interessante.

Lo Sportage non nasce per smanettare né punta a guadare il Rio delle Amazzoni (trazione anteriore, ma volendo c'è la AWD) però se la cava bene ovunque: in città si apprezzano la guida alta e la visibilità, in autostrada il cruise control e l'insonorizzazione (solo il fruscio aerodinamico è appena accentuato). Il 1.7 declinato sui 141 Cv è pastoso, un discreto compromesso fra prestazioni e consumi (la media reale è di 15 km con un litro) mentre la trasmissione è un po' lenta, oltre ad avere una leva datata. Si può ovviare cambiando il drive mode in Sport: i giri motore salgono e lo Sportage diventa un po' più reattivo. Il telaio assorbe bene le asperità cittadine e il rollio è estremamente ridotto.

Navigatore, Bluetooth e sincronizzazione con lo Smartphone sono intuitivi così come il computer di bordo che si aziona dal volante, ma quello che ci ha colpito è il sistema di climatizzazione: rapido, silenzioso ed efficiente. Non capita spesso.

SECONDO NOI

PREGI

Comfort Facile da guidare e da parcheggiare, intuitivi i comandi

Design Un bel Suv senza bisogno di esagerare con i muscoli

Garanzia Non dimentichiamo i 7 anni Kia...

Spazio Il bagagliaio è generoso e anche a bordo i vani portaoggetti non mancano

DIFETTI

Trasmissione Non ci sono i paddles al volante, la leva è datata

Fruscii Il motore è ben insonorizzato, ma si avvertono fruscio aerodinamico e rotolamento