Mazda CX-3, l'eleganza del crossover

Questione di feeling? Può darsi, fatto sta che a trovare la sintonia con Mazda CX-3 ci si mette davvero poco: abbiamo provato la versione 1.5 Turbodiesel 105 Cv Exceed a due ruote motrici e cambio manuale a 5 marce (ci sono anche la trazione integrale e l'automatico, volendo) e il crossover giapponese si è dimostrato un compagno fidato - e silenzioso - in autostrada, e un mezzo agile e comodo nelle vie del centro. Comune denominatore, i consumi: che guidiate tra i borghi o in tangenziale non farete alcuna fatica a macinare 20 km con un litro di gasolio.

Sistemato il portafoglio (ma la spesa iniziale, visto che si parte oltre i 25mila euro per i modelli a gasolio, non è proprio a buon mercato) andiamo a vedere dove CX-3 colpisce nel segno: il design non ha perso nulla dal lancio (2015) e anzi convince per personalità e dinamismo all'esterno e per la cura di molti particolari nell'abitacolo, come le bocchette di aerazione ben integrate, le cuciture a vista, il volume dell'infotainment posto singolarmente nel tunnel centrale, a beneficio anche del passeggero.

I sedili anteriori sono comodi e ben avvolgenti, dietro invece lo spazio per essere in un'auto di 4 metri e 28 non è molto e nemmeno il bagagliaio è da pri mato (350 litri, 30 meno della Golf). Promosso a pieni voti invece il sistema di climatizzazione e anche il riscaldamento dei sedili, di sorprendente efficacia.

Passiamo alla guida. Al volante CX-3 è sincera e divertente, molto reattiva in frenata; certo, i 105 Cv sono un po' «lenti» ad andare in temperatura, del resto i consumi sono spaziali; un beccheggio appena accentuato in caso di dossi non pregiudica il comportamento generale, sempre molto efficace anche quando si prova a sollecitare il retrotreno. La visibilità è buona e se qualche problemino può arrivare in fase di parcheggio per via della cintura alta, ci pensano telecamera e sensori ad aggiustare le cose.

Il pacchetto tecnologico è d'avanguardia: infotainment chiaro, Bluetooth rapido, cruise control affidabile.

SECONDO NOI

PREGI

Design Moderno, dinamico, ben distinguibile in un panorama fin troppo omologato

Praticità Dall'infotainment ai vani portaoggetti, tutto è pensato con raziocinio

Consumi Sorprende il 1.5 Turbodiesel che si fa apprezzare anche per la silenziosità

DIFETTI

Plastiche Buone rifiniture, peccato che alcune plastiche all'interno siano migliorabili

Potenza D’accordo, consuma poco ma un pizzico di sprint in più aiuterebbe i sorpassi