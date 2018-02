Giulia, al volante di una vera Alfa

Come un medio massimo gli istanti prima di salire sul ring del match che vale la corona. Asciutto, concentrato, nervoso ma composto nei suoi gesti. A sfiorarlo per errore rischi un gancio in pieno volto, proprio come l’angolo di sterzo della Giulia va trattato con rispetto.

Una «pompata» del volante troppo brusca, e lei ti scaraventa in quella direzione senza alcun preavviso. Una pressione sconsiderata sull’impianto freni «brake by wire» (a controllo elettronico piuttosto che idraulico), e vieni «strangolato» dalle cinture di sicurezza. Già, anche col pedale mediano è necessaria qualche sessione di apprendistato.

SPORTIVA VERA

L’auto del Rinascimento Alfa Romeo è una sportiva vera e propria, comandi ipersensibili e un rapporto con l’asfalto senza filtri. Ecco finalmente una candidata degna di passare l’arco alpino e di sfidare ad armi pari Audi A4 e Bmw Serie 3 sul proprio campo, quello del design, della meccanica, infine della guida mascolina.

Tutte proprietà che non sacrificano neppure il comfort: anche a bordo della Giulia 2.2 turbodiesel «Veloce», 210 Cv e 470 Nm che affiorano a regimi rasoterra (1.750 giri), in abitacolo non penetra che un sopportabile borbottio, mentre le vibrazioni di motore e sospensioni (registrabili su 3 posizioni ruotando il manettino «dna») si disperdono ancor prima di raggiungere il nostro sistema nervoso.



L’unico a lamentarsi sarà il passeggero posteriore di mezzo: la trazione al retrotreno amplifica il gusto di guidare baldanzosi, ma implica anche un ingombrante tunnel di trasmissione che divide in due il pavimento.

Pure l’infotaiment sconta ancora un lieve gap tecnologico con gli impeccabili software tedeschi: se invece il termine di paragone è la Giulietta, allora i passi avanti digitali possono dirsi concreti.

LA «GIOSTRA»

Sexy da qualunque angolazione la si guardi, la Giulia è anche costruita con dovizia di particolari: niente scricchiolii, né materiali di scarto. Se associata al cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4, col 2,2 litri a gasolio nella sua edizione più «tirata» (51.050 euro, messa su strada esclusa) l’Alfa che il mondo ci invidia è una giostra di piacere dalla quale non vorresti scendere mai.





LA NOSTRA PROVA

PREGI

Design Finalmente una berlina di sangue italiano che dalle tedesche riceve rispetto

Dinamica L’assetto è agile, lo sterzo iperdiretto. Si guida quasi come una sportiva

Comfort Proprietà da sport coupé, ma anche ospitalità per i passeggeri. Silenzioso l’abitacolo

DIFETTI

Elettronica L’infotainment e altri componenti digitali non sono ancora all’altezza della concorrenza teutonica

Spazio posteriore Chi siede al centro del divano avrà il tunnel di trasmissione tra le gambe