Un night club all'ex Casaccia?

In paese tutti sono stati raggiunti dalla voce ma nessuno ci crede davvero: a Berceto sorgerà un night club. Da qualche settimana si è sparsa la notizia che nel luogo dove sorgeva la mitica «Casaccia», lo storico locale da ballo dove generazioni e generazioni si sono incontrate, divertite e innamorate, verrà creato un locale notturno ben diverso.

Ad aprirlo, sempre secondo le voci, sarebbe un imprenditore del settore originario di Pontremoli. Ma in Comune al momento non è stata depositata nessuna pratica. La vecchia «Casaccia», distante dal centro, avrebbe la necessaria riservatezza di un locale del genere. A dare maggior credito alle voci della prossima apertura del night, la chiusura della strada di accesso con una cancellata e il continuo viavai in zona, nelle scorse settimane, di mezzi per il trasporto di materiali edilizi, che farebbero presagire un restyling già avviato per rendere il locale accogliente per l’inaugurazione, che stando ai «si dice» sarebbe fissata per il 31 dicembre. Altri invece dicono che non si tratterebbe di un vero e proprio night club, ma di un locale di lap dance.

In generale però l’atteggiamento dei bercetesi non è né di pruderie né di ostracismo nei confronti di un'attività per così dire sui generis, ma di scetticismo: dopo la chiusura della Casaccia da parte degli storici proprietari, tutti le attività intraprese successivamente nel locale hanno avuto vita breve.