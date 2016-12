Quel circolo ricreativo trasformato in bisca: denunciati presidente e giocatori Foto

La Guardia di Finanza di Parma ha scoperto - all’interno dei locali di un’associazione ricreativa -una vera e propria casa da gioco abusiva, molto ben organizzata, con tavoli verdi, la presenza di gestori di sala e di un soggetto con funzioni di dealer.

Al momento del blitz dei finanzieri era in corso un torneo di “Texas Hold’em”, una delle più diffuse specialità del gioco del poker, sempre più in voga tra i giocatori d’azzardo.

Un torneo dalle caratteristiche altrettanto illegali: sia per la quota d’iscrizione, talvolta fissata in un importo superiore a 30 euro (soglia limite prevista dai più recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza), sia la possibilità per ciascun giocatore di rientrare nel torneo - dopo l’esaurimento della dotazione iniziale di fiches - previa sottoscrizione di un’ulteriore quota di partecipazione, eventualità rigorosamente vietata nell’ambito del poker sportivo.

I finanzieri di Fidenza hanno proceduto a perquisire i locali dell’associazione rinvenendo, tra l’altro, un consistente quantitativo

di fiches nonché mazzi di carte, denaro contante e vari fogli su cui erano appuntati i resoconti delle vincite e delle perdite.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l'attività illecita ha avuto presumibilmente inizio a novembre ed è proseguita pressochè quotidianamente, soprattutto nelle serate dei week end, acquisendo così - in tempi rapidi - una certa popolarità nell’ambiente degli habituès.

Il presidente dell’associazione e gli organizzatori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Parma per esercizio abusivo del gioco d’azzardo; stessa sorte è toccata ai giocatori identificati all’interno del circolo.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.