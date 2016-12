Un gravissimo incidente stradale è avvenuto attorno alle 21 di ieri a Ramiola di Medesano, in via Solferino: un uomo e i suoi due nipoti, di 10 e 4 anni, sono stati investiti da un'auto. Tutti i feriti sono stati portati al Maggiore in ambulanza, in gravi condizioni. Sono intervenute diverse ambulanze e automediche del 118. La polizia stradale ha effettuato i rilievi. Lo zio e il bimbo di 10 anni sono ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Maggiore, in prognosi riservata. L'altro bimbo, 4 anni, è rocverato nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata.

I due bambini erano arrivati dalla Sardegna per trascorrere le vacanze di Natale insieme allo zio, residente a Ramiola. Erano rimasti insieme allo zio per seguire al bar la finale di calcio della Supercoppa italiana Milan–Juventus. Quando sono usciti dal locale ed hanno attraversato la strada provinciale sulle strisce pedonali, sono stati centrati da una Mercedes, guidata da un uomo che stava viaggiando da Fornovo in direzione di Ramiola.