Polemica al Fuori Orario: "Ragazzi lasciati fuori senza motivo"

La telefonata arriva da una mamma. Che racconta non del figlio ma dell'amico 16enne che ha visto tante volte per casa e che ieri sera, invece di trascorrere una serata di festa in discoteca con la compagnia di sempre, ha dovuto risalire con amarezza sull'autobus e tornare indietro.

Sono le 23 di venerdì, e la compagnia di amici è appena scesa dal bus che l'ha portata dalla Pedemontana all'ingresso del Fuori Orario. Si mettono in fila, tirano fuori le tessere Arci e nel mentre - raccontano - vedono alcuni giovani allontanati dai buttafuori. Quando tocca a loro, gli addetti alla sicurezza li fanno passare tutti tranne uno: il 16enne di origine marocchina. "Ai ragazzi è stato detto che erano marocchini quelli che spruzzavano lo spray al peperoncino e quindi non lo avrebbero fatto entrare per sicurezza - spiega la mamma, riportando il racconto del figlio e degli amici - Loro a quel punto hanno chiamato i carabinieri, ma la risposta è stata "Dai, torna a casa e risparmia i soldi". Allora hanno telefonato al padre di uno di loro, poliziotto, facendolo parlare coi buttafuori. Ma non hanno dato ascolto nemmeno a lui". "Mi chiedo se era necessario questo trattamento, che trovo discriminatorio - continua la donna - : da cosa hanno dedotto che era marocchino? Non potevano semplicemente verificare che non avesse bombolette in tasca? E poi la tessera è nominale: se sanno chi sono i vandali dello spray, perché non bloccare semplicemente loro? Che atteggiamento è?".

"Gli addetti alla sicurezza hanno avuto disposizione di lasciar fuori chi nel passato ha creato problemi - risponde uno dei gestori del locale di Taneto -. Loro sanno fare il loro lavoro, conoscono alcuni personaggi, capita diverse volte che non facciano entrare qualcuno e capiterà ancora. Il locale non fa differenze in base alla provenienza o altro, questa è pretestuosa diffamazione: per noi è solo questione di sicurezza. Se qualcuno di loro è permaloso, se la prenda pure... Poi a volte capita che nel gruppetto che lasciano fuori ci sia uno che non ha colpe, ma se accade è perché gli altri, invece, hanno avuto comportamenti sbagliati. Sui vandali dello spray non abbiamo ancora certezze: le indagini sono in corso".

La mamma però non ci sta: "Quel 16enne è un bravo ragazzo, ed è sempre andato con la compagnia di mio figlio. Erano là, insieme, anche il 19 novembre. Davvero ora siamo arrivati a questi livelli? Per me è troppo grossa, e se la racconto è perché non trovo giusto che possa cadere così..".