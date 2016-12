Una decina di persone sono rimaste intossicate ieri sera in un’abitazione a Tornolo, sulla montagna parmense, a causa del monossido di carbonio sprigionato da una stufa o da una caldaia difettosa. Otto di loro sono state trasportate al centro iperbarico di Fidenza, due all’ospedale di Borgotaro. Sono intervenute cinque ambulanze della Croce rossa di Bedonia, oltre a carabinieri e vigili del fuoco.

Gli intossicati appartengono ad uno stesso gruppo familiare, riunito per trascorrere assieme il Natale. E’ stato uno dei più anziani ad avvertire per primo il malessere. Anche alcuni soccorritori hanno riportato lievi intossicazioni.