Film al sabato e alla domenica: il Lux torna ad essere un cinema

Con l’anno nuovo, riapre il cinema Lux: la storica sala parrocchiale che ha accolto generazioni di fornovesi, per i film del sabato sera ma soprattutto della domenica pomeriggio. Da fine 2013 era stata sospesa la programmazione cinematografica del Lux a causa del proiettore obsoleto, adatto alle pellicole ma ormai superato da quelli digitali. Ormai impossibile trovare film attuali e di recente uscita su pellicola: da qui l’esigenza di sostituire l’impianto grazie al contributo ricevuto dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune. A gestire la programmazione, con la proiezione dei film e i servizi di biglietteria, saranno i volontari dell’associazione «Angelo Savi», gruppo che da anni si impegna a tenere attiva la sala, rendendo omaggio con l’intitolazione ad uno dei protagonisti della cultura teatrale del paese, Angelo Savi appunto, insieme ad un altro grande appassionato di teatro e volontario del Lux, Roberto Bocchi, anch’esso scomparso. In questi anni la sala cinema-teatro ha ospitato numerosi incontri e rappresentazioni teatrali in particolare la rassegna comunale di teatro e gli spettacoli realizzati delle scuole fornovesi.

Mancava però il cinema, soprattutto quello dedicato a bambini e ai ragazzi, da sempre i fruitori principali della sala parrocchiale, insieme alle famiglie. L’obiettivo del gruppo «Angelo Savi» per i prossimi mesi è quello di ampliare il più possibile l’offerta, con film appena usciti e con rassegne tematiche, per i giovani o per le scuole, anche attraverso una convenzione con il Comune.

La rassegna «Teatri nel Taro 2017», si alternerà quindi ai migliori film in programmazione.Do.C.