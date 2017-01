Le basse temperature di questo periodo invernale possono determinare condizioni per il congelamento dei contatori dell’acqua non sufficientemente protetti.

Può accadere infatti che il contatore sia scoperto o ubicato in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche. La custodia e la protezione del contatore è infatti lasciata alla cura di ogni utente che, in caso di rottura o danneggiamento, è normalmente tenuto ad accollarsi le spese di una eventuale sostituzione come previsto all’articolo 35 del regolamento del servizio acquedotto, approvato dall’Autorità d’Ambito Territoriale di Parma.

Montagna 2000 S.p.A. pertanto invita gli utenti a provvedere alla coibentazione del contatore se scoperto e/o ubicato in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche, con materiali isolanti, quali polistirolo, poliuretano, lana di roccia, ecc.