Questa mattina è stato segnalato un cane che correva - evidentemente spaventatissimo - sulla carreggiata in Autocisa, al nodo con l'Autosole in direzione di La Spezia. Non si sa come sia arrivato fin lì, ma di certo la situazione era potenzialmente pericolosissima sia per chi era in viaggio in quel momento, sia per l'animale. Sono state attivate le squadre per il recupero, e dil cane è stato messo in salvo intorno alle 9.15.