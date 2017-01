Fidenza-Salsomaggiore, bus al posto dei treni dal 16 gennaio al 5 febbraio

Come previsto in orario ufficiale da lunedì 16 gennaio a domenica 5 febbraio 2017, per lavori di potenziamento infrastrutturale, i treni della linea Fidenza – Salsomaggiore Terme sono cancellati e i collegamenti tra le località della linea saranno effettuati con i bus riportati nelle tabelle al foglio 2.

Tutti i sistemi informatici ed i canali di vendita di Trenitalia S.p.A. sono aggiornati con la nuova offerta oraria. Le ulteriori informazioni in dettaglio dei treni interessati sono consultabili presso: emettitrici automatiche self service ETS, sito www.trenitalia.com, scaricando l’orario seguendo il percorso www.trenitalia.com > Informazioni > Orario Ferroviario “In Treno”

Ulteriori informazioni presso biglietterie e Assistenza alla Clientela di Trenitalia.