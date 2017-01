Scuola, da lunedì via alle iscrizioni per 11 mila studenti

Si aprono il 16 gennaio le iscrizioni online all’anno scolastico 2017/2018. Dalle otto di lunedì prossimo e fino alle 20 del 6 febbraio le famiglie potranno iscrivere i figli alle classi prime di elementari, medie e superiori e ai corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali nelle regioni che hanno aderito alla procedura.

Procedura che sarà rigorosamente online per le scuole statali, sul portale www.iscrizioni.istruzione.it; l’opzione web sarà facoltativa per le scuole paritarie. Ancora su carta, invece, l’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali.

Per avere un’idea di quanti bambini e ragazzi si iscriveranno nella nostra provincia, a giugno 2017 usciranno dalla quinta delle scuole elementari statali del parmense, «proiettati» in prima media nel 2017/2018, 3.619 alunni, e saranno in uscita dalla terza media, verso le superiori, 3.587 studenti (circa 170 in più rispetto all’anno precedente). Infine, saranno 3.776 i «remigini» delle elementari statali. In tutto quasi 11 mila studenti.

Dal 16, dunque, dopo essersi registrati sul portale (cosa che è possibile fare già in questa settimana), i genitori avranno il via libera per la scelta dell’istituto.

Per chi avesse ancora qualche dubbio, il ministero dell’Istruzione, università e ricerca ha messo a disposizione il servizio online «Scuola in chiaro», che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e dà informazioni su curricolo, orari, esiti degli studenti e risultati a distanza (all’università e nel mondo del lavoro). Terminata la procedura, sarà il sito di iscrizioni online a inviare la domanda all’istituto scelto. Le famiglie saranno aggiornate via posta elettronica.

Nella scuola dell’infanzia la domanda è ancora cartacea e va presentata all’istituzione scolastica prescelta. Si può fare richiesta per i bimbi fra i tre e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2017, e anche per quelli che compiono tre anni entro il 30 aprile 2018. Rispetto a questi, chi festeggia il terzo anno entro il 31 dicembre avrà la precedenza in caso di un numero di domande superiore al numero dei posti complessivi disponibili.

In prima elementare possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre e chi spegne le sei candeline entro il 30 aprile 2018. Nella scuola secondaria di primo grado, all’atto di iscrivere i figli, i genitori dovranno esprimere le proprie opzioni rispetto all’orario settimanale, che può essere di 30 o 36 ore elevabili fino a 40 (tempo prolungato).

In caso di un numero maggiore di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola, verrà data la precedenza a chi proviene dalla primaria dello stesso istituto comprensivo e tenendo conto, tra l’altro, della territorialità, come spiegano in Provveditorato.

Per la scuola secondaria di secondo grado statale, il momento dell’iscrizione è anche quello della scelta dell’indirizzo di studio. I tetti di accoglienza di ciascuna scuola vengono definiti a livello provinciale, con l’obiettivo di garantire a ogni famiglia l’indirizzo di studio individuato, chiariscono sempre dal Provveditorato.

Per elementari, medie e superiori, oltre alla prima scuola scelta è possibile indicarne, in subordine, altre due. Tutti i criteri di precedenza vengono deliberati, seguendo le raccomandazioni del Miur, dai consigli di istituto delle scuole e pubblicati sui rispettivi siti. Le medie a indirizzo musicale e il liceo musicale prevedono una prova orientativo-attitudinale.