Travolto da un'auto sotto gli occhi della sorella: muore un 17enne

Un drammatico incidente è avvenuto questa mattina nel Langhiranese: intorno alle 7.15 un'auto, un'Alfa 147 nera, ha travolto uno studente che stava andando insieme alla sorella quattordicenne alla fermata dell'autobus fra Cascinapiano e Torrechiara, sulla Massese. Gravissime le ferite riportate dal ragazzo - Filippo Ricotti, 17 anni, studente della IV B del Liceo Bertolucci - e a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo, tra le lacrime degli amici con cui stava andando a scuola. E sulla Massese, al bivio per Vidiana, si è cristallizzato il dolore incommensurabile della sorella e dei genitori, arrivati subito sul posto e messi di fronte a una tragedia immane.

Sul posto l'ambulanza della croce Verde di Langhirano e la Polizia municipale.

"Una notizia terribile ha sconvolto stamattina il Liceo Bertolucci- si legge sul sito della scuola - I compagni, i docenti, l'intera scuola sono vicini alla mamma, al papà e alla sorella. Gli studenti che ogni giorno frequentano la scuola come luogo di vita, di progetto, di crescita, di futuro, sono oggi sfidati - assieme ai loro educatori - a fare i conti con la morte. Con l'assurda fine di ogni progetto, ogni futuro. Il dolore che non sa darsi pace si scioglie in lacrime. E non può essere consolato".

"Ciao Filippo - è il ricordo commosso pubblicato dalla Langhiranese Calcio, dove il ragazzo giocava nella squadra Juniores nel ruolo di difensore - Sono attimi in cui le parole vengono a mancare, sono le lacrime a farla da padrone, perché non si può trovare pace nel dover dire addio ad un ragazzo di 17 anni che aveva una vita davanti. Un ragazzo che era con noi dalla Scuola Calcio e aveva percorso con i colori grigiorossi il suo iter calcistico, crescendo stagione dopo stagione. Noi abbiamo avuto la fortuna di apprezzare la sua educazione, i suoi modi gentili, era davvero un ragazzo straordinario.

Tutta l'ASDB Langhiranese si stringe attorno alla sua famiglia ed ai suoi cari in questo terribile lutto e gli vuole fare sentire tutta la sua vicinanza. Oggi e domani le attività sono sospese per ricordare Filippo.

Ciao Filippo, che la terra ti sia lieve.​"